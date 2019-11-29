В Новокуйбышевске за гаражами нашли скелет уголовника
7 октября жители Новокуйбышевска в гаражном массиве на улице Монтажной наткнулись на скелет человека. На место прибыла следственно-оперативная группа, останки изъяли на экспертизу.
- Было установлено, что смерть мужчины наступила более двух лет назад. Причина гибели пока неизвестна, для ее выяснения назначено гистологическое исследование, - сообщил корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" источник, знакомый с ситуацией.
Между тем на днях специалисты установили личность погибшего. Им оказался мужчина 1978 года рождения. Раньше он был судим за совершение кражи. После выяснения всех обстоятельств, будет принято решение - возбуждать ли уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU