2019-11-29T17:00:26+03:00
Общество

В Самарской области в 2020 году может появиться новая территориальная схема обращения с отходами

Предприятиям нужно будет внести свои контейнерные площадки в реестр, чтобы платить по произведенным нормативам
Илона МАЙСКАЯ
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Новую терсхему обращения с отходами обсудили на семинаре в ТольяттиНовую терсхему обращения с отходами обсудили на семинаре в Тольятти
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В пятницу, 29 ноября в Тольятти прошел региональный семинар по вопросам промышленной экологии и правовогого регулирования отрасли природопользования «РегионЭкоПром», который был организован группой компаний «ЭкоВоз». На мероприятии специалисты обсудили изменения в законодательстве и новую территориальную схему по обращению с отходами.

Так, в начале этой недели областное министерство энергетики и ЖКХ опубликовало проект о внесении изменений в терсхему обращения с отходами. Жители региона и предприниматели смогут внести в него изменения до 10 декабря. Об этом сообщил депутат Самарской губернской думы Денис Волков.

- Обратите внимание, занесена ли ваша контейнерная площадка в реестр, согласно терсхеме. Это очень важно, потому что в следующем году могут быть внесены поправки в закон и у всех предприятий будет возможность платить по произведенным отходам, а не по нормативу. Но это будет возможно лишь при наличии у юрлица площадки, внесенной в реестр, - отметил народный избранник.

Также Денис Волков рассказал, что для обращения с отходами I и II класса опасности будет введен федеральный оператор «РосРАО». Он начнет работать с начала следующего года. Таким образом, предприятиях будут работать с двумя регоператорами: одним по обращению с ТКО, а другим - по отходам I и II класса опасности. Чтобы вывезти иные виды мусора, компаниям придется заключать договора с другими предприятиями, имеющими соответствующую лицензию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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