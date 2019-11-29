2019-11-29T18:56:55+03:00
Общество

Кировский рынок сносить не будут, его преобразят

Демонтируют лишь незаконные киоски, а те, что мешают расширению железной дороги – перенесут
Евгения ВАСИНА
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Бюджетные вещи останутсяБюджетные вещи останутсяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Администрация торгового комплекса «Мой-Кировский вещевой» опровергла информацию о сносе павильонов рынка и добавили, что речь идет о демонтаже лишь незаконных торговых точек, которые к рынку не относятся.

- Торговые павильоны, размещенные на территории Торгового комплекса «Мой-Кировский вещевой», работают на законных основаниях в плановом режиме и сносу не подлежат, - заявили в администрации.

Напомним, ранее появилась информация о демонтаже 55 незаконных торговых объектов в Советском, Кировском и Промышленном районах Самары.

Также администрация популярного рынка поделилась планами на будущее. Оказалось, что как раз сейчас прорабатывается масштабный проект модернизации ТК «МКВ» и прилегающей территории. Обновления назрели из-за строительства транспортно-посадочного узла «Пятилетка».

ИСТОЧНИК KP.RU

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