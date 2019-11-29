Кировский рынок сносить не будут, его преобразят
Администрация торгового комплекса «Мой-Кировский вещевой» опровергла информацию о сносе павильонов рынка и добавили, что речь идет о демонтаже лишь незаконных торговых точек, которые к рынку не относятся.
- Торговые павильоны, размещенные на территории Торгового комплекса «Мой-Кировский вещевой», работают на законных основаниях в плановом режиме и сносу не подлежат, - заявили в администрации.
Напомним, ранее появилась информация о демонтаже 55 незаконных торговых объектов в Советском, Кировском и Промышленном районах Самары.
Также администрация популярного рынка поделилась планами на будущее. Оказалось, что как раз сейчас прорабатывается масштабный проект модернизации ТК «МКВ» и прилегающей территории. Обновления назрели из-за строительства транспортно-посадочного узла «Пятилетка».
ИСТОЧНИК KP.RU