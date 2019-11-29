Депутат Госдумы Евгений Серпер посетил Сызрань и Октябрьск и оценил качество дорог и набережной

СЕГОДНЯ 19:35 2019-11-29T19:36:04+03:00

А также обсудил важные вопросы с главами городов и провел встречу с гражданами

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Депутат Госдумы Евгений Серпер посетил с рабочим визитом Сызрань и Октябрьск. 28 ноября он принял участие в закрытии футбольного сезона, где поздравил лучших футболистов и пожелал юным спортсменам новых спортивных высот.

Затем Евгений Серпер провел рабочую встречу с главой Сызрани Николаем Лядиным. Они обсудили реализацию нацпроектов на территории города, а также вопросы, по которым Сызрани нужна федеральная поддержка.

Позже депутат Госдумы и глава Сызрани оценили качество ремонта городских дорог, в том числе одной из центральных улиц - улицу Советская. Масштабный ремонт дорог в Сызрани проводится в рамках нацпроекта, при поддержке региональной власти и благодаря совместной работе руководства городской администрации и депутата Госдумы Евгения Серпера.

- Важно, что такие инфраструктурные объекты, как улица Советская, обновляются, благодаря чему у жителей и гостей города появляется ощущение комфорта. По сути, улица Советское – это лицо города, и очень радует, что теперь оно приведено в надлежащий вид, - прокомментировал Евгений Серпер.

Напомним, в этом году отремонтирована первая часть улицы Советской – от Одностороннего переулка до школы №14. Заменено дорожное покрытие, обновлены тротуары, уложена плитка, установлен гранитный бортовой камень и новые опоры освещения, заменены люки и горловины колодцев. На эти цели израсходовано 82 млн. рублей. Ремонт улицы Советской будет продолжен в следующем году. Вместе с продолжением ремонта центральной улицы стартует проект создания набережной возле Сызранского Кремля.

Работы идут

29 ноября депутат Серпер посетил Октябрьск. В сопровождении главы гордумы Владимира Ревина и руководства города он побывал в культурно-досуговом центре «Октябрьский», где недавно завершилась реконструкция. Евгений Серпер ознакомился с качеством проведенных работ и посетил новую модельную библиотеку. Здесь депутат совместно с работниками культуры обсудил вопросы, требующие решения на региональном и федеральном уровнях и познакомился с проектами, которые планируется реализовать в Октябрьске.

Завершился визит осмотром строительной площадки городского пляжа, где идет реализация проекта-победителя всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений 2018 года. Сейчас здесь идут строительно-монтажные работы, завершить которые планируется к концу года.

ИСТОЧНИК KP.RU