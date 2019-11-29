Самарцам рассказали, как попасть на экскурсию в аэропорт

СЕГОДНЯ 20:56 2019-11-29T20:56:38+03:00

А вы были на экскурсии?

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К новостям о юбилейном пассажире аэропорта Курумоч жители уже привыкли, а вот о юбилейном экскурсанте представители воздушной гавани заявили впервые.

- В международном аэропорту Курумоч встретили тысячного участника школьных экскурсий. Им стал один из учеников 5-а класса МБОУ школы № 164. Учитывая возраст экскурсантов, а также активность, проявленную во время экскурсии, подарки получили все ученики класса, посетившие аэропорт, - сообщили в пресс-службе аэропорта.

А также добавили, что экскурсия по аэропорту прошла по традиционному маршруту – зона регистрации пассажиров, зал вылета внутренних рейсов, выход через телетрап в галерею прилета. Там ребят ждал сюрприз – поздравление директора аэропорта и подарки в честь тысячного участника школьных экскурсий. После школьникам показали работу отделения сортировки багажа, а также познакомили с работой спасательной станции.

Кстати, международный аэропорт Курумоч - одним из 15 крупнейших предприятий области, которые открыты для промышленного туризма. Формат экскурсий в аэропорт различен – среди студентов востребованы серьезные, профориентационные мероприятия, для старшеклассников важно сделать сэлфи на фоне самолета, а самые юные посетители с восторгом обмениваются традиционными приветствиями с пилотами сразу после посадки.

Экскурсии в аэропорт Курумоч бесплатны и проводятся с апреля по ноябрь по четвергам. Заявки размещаются на официальном сайте аэропорта в форме обратной связи.

ИСТОЧНИК KP.RU