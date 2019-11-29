Летчик-герой, посадивший самолет в поле кукурузы, раздавал еду в Сызрани

СЕГОДНЯ 21:24 2019-11-29T21:24:32+03:00

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Имя летчика Дамира Юсупова стало известно на всю страну после того, как он посадил аварийный самолет в кукурузное поле, чем спас более 200 пассажиров. Накануне стало известно, что летчик-герой России посетил родную Сызрань и принял участие в благотворительной акции «От сердца к сердцу». Об этом рассказал один из организаторов акции Ринад Шарафутдинов. Пилот бесплатные раздавал угощения в районе Образцовской площадки.

– Герой России Дамир Юсупов вместе с татарами Сызрани принял участие в благотворительной акции «От сердца к сердцу», – написал Ринад Шарафутдинов и поделился фотографией.

Как сообщает КТВ-Луч, Прихожане местных мечетей регулярно кормят малоимущих и просто проголодавшихся граждан кашей с мясом и пирожками с чаем. Пилот навещал в это время своих родных и присоединился к акции.

ИСТОЧНИК KP.RU