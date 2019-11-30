2019-11-30T08:44:11+03:00
Общество

В Самаре пропала 15-летняя девочка в оранжевой шапке

Милану Смирнову не могут найти уже неделю
Ольга НОВИКОВА
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Местонахождение Миланы неизвестно с 22 ноябряМестонахождение Миланы неизвестно с 22 ноября
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В Самаре вновь ищут пропавшего подростка. На этот раз беда пришла в семью 15-летней самарчанки Миланы Смирновой. Девушка пропала еще 22 ноября – и с тех пор местонахождение ее, увы, остается неизвестным. Сейчас к розыскам юной Миланы подключились добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт».

Известны приметы пропавшей. Ее рост – 150-152 см, она среднего телосложения, у девушки длинные темно-русые волосы и карие глаза.

Из одежды в день пропажи на Милане были ярко-оранжевая вязаная шапка, темно-миреневый пуховик, черные брюки и темно-зеленые кроссовки.

Любую информацию о девочке просят сообщать по телефону горячей линии 8-800-700-54-52, или по номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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