В Самаре пропала 15-летняя девочка в оранжевой шапке
В Самаре вновь ищут пропавшего подростка. На этот раз беда пришла в семью 15-летней самарчанки Миланы Смирновой. Девушка пропала еще 22 ноября – и с тех пор местонахождение ее, увы, остается неизвестным. Сейчас к розыскам юной Миланы подключились добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт».
Известны приметы пропавшей. Ее рост – 150-152 см, она среднего телосложения, у девушки длинные темно-русые волосы и карие глаза.
Из одежды в день пропажи на Милане были ярко-оранжевая вязаная шапка, темно-миреневый пуховик, черные брюки и темно-зеленые кроссовки.
Любую информацию о девочке просят сообщать по телефону горячей линии 8-800-700-54-52, или по номеру 112.
ИСТОЧНИК KP.RU