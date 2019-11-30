2019-11-30T09:07:12+03:00
Общество

«Весь в ракушках, подо льдом»: странная находка рыбака из Сызрани удивила горожан

Местные жители до сих пор гадают о природе предмета
Ольга НОВИКОВА
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Фото: http://ktv-ray.ru/Фото: http://ktv-ray.ru/
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Странные вести приходят из Сызрани. Здесь местный рыбак в четверг с утра пораньше отправился на охоту за рыбой в район совхоза «Комсомолец», но вместо долгожданного улова обнаружил подо льдом в реке загадочную находку. Мужчина попытался понять, что же именно ему попалось – но так и не смог, сообщает местный канал КТВ-луч.

О своей находке рыбак сообщил в соцсетях.

- Может быть это какой-то топляк, может быть это бакен-свечка, - высказывает предположения мужчина. Он отмечает, что загадочный предмет остроносой формы а также весь облеплен ракушками, поэтому понять, что же это такое, сейчас практически невозможно.

По фотографии идентифицировать находку сложно. Некоторые комментаторы уже предположили, что там обычная железка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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