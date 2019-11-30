«Двери заклинило, в салон пошел дым»: в Тольятти маршрутка, полная людей, улетела в кювет и врезалась в дерево

СЕГОДНЯ 09:52 2019-11-30T11:00:17+03:00

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Серьезное ДТП произошло вчера вечером в Тольятти – маршрутный автобус №127 на полном ходу вылетел в кювет. Авария произошла в пятницу около 16.30. По официальной информации виновником ДТП стал водитель иномарки Ford. Он ехал по ул.Диагональной в сторону ул.Кунеевской и вопреки дорожным знакам выехал на середину проезжей части и остановил там машину. Водитель автобуса заметил неожиданно возникшее препятствие и даже попытался затормозить, но было уже поздно, и столкновения избежать не удалось. В результате маршрутка с пассажирами улетела в кювет

-В ДТП пострадали пассажиры маршрутного автобуса. В настоящее время уточняется количество пострадавших. Известно, что госпитализирован один ребенок 2016 года рождения, сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Один из пассажиров злополучной маршрутки, Егор Семененко, рассказывает в соцсетях, что пострадали семь человек, в том числе трое получили серьезные повреждения – переломы рук и ног, остальные отделались ушибами, ссадинами и царапинами.

- Я как участник ДТП понял ситуацию так: недалеко от кольца старого города есть выезд с Баныкина, оттуда выезжала иномарка, она скорее всего подумала, что успеет проскочить перед маршруткой, но не удалось, - рассказывает он. - Водитель маршрутки начал уходить от столкновения, в этот момент он ничем кроме управления ТС занят не был, он не считал мелочь, не говорил по телефону и даже не включал радио. Маршрутка зацепила задний бампер иномарки и улетела на обочину, перепрыгнув на скорости овраг, она въехала в дерево. Двери заклинило, в салон пошел дым, началась паника, люди топтали друг друга, я и моя мама выбирались как могли, срывая стулья и шторы!

- Моя дочь была в этой маршрутке, - рассказывает Мадина Мунирова. - Удар был настолько сильный, что у нее телефон вылетел из газельки. Сначала она полетела назад, а потом от резкого столкновения, улетела вперед... Порезала руку разбитым стеклом...и ушибы по телу... Спас пуховик и шапка. А представьте если это было бы летом???

На видеозаписи видно, что в «Форде» тоже ехала семья с маленьким ребенком. У местных жителей этот участок дороги уже получил прозвище «долина смерти». Тольяттинцы говорят о том, что несмотря на камеры водители часто ездят здесь с превышением скорости, из-за чего нередко случаются аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU