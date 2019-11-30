2019-11-30T10:41:55+03:00
Общество

Колесо отлетело в «Мерседес» с пивом: около Сызрани водитель уснул за рулем и спровоцировал аварию

Стали известны подробности тройного ночного ДТП на М-5, спровоцированного водителем из Иркутска
Ольга НОВИКОВА
Поделиться:
Авария произошла незадолго перед рассветом. Фото: ГУ МВД по Самарской областиАвария произошла незадолго перед рассветом. Фото: ГУ МВД по Самарской области
Изменить размер текста:

Этой ночью в четыре часа утра в Сызрани произошло тройное ДТП, виновником которого стал 18-летний водитель «Лада Весты» с номерами Иркутска. Молодой человек получил права всего пять месяцев назад, но уже отправился в дальнюю дорогу. Он ехал по трассе М-5 со стороны Самары по направлению к Москве, но не рассчитал силы, и под утро заснул за рулем. В результате машина врезалась в перевозящий запчасти грузовик VOLVO, который двигался во встречном направлении. После столкновения у отечественной легковушки оторвалось колесо и влетело в еще один грузовик – «Мерседес», перевозящий пиво.

К счастью, обошлось без жертв.

- В результате ДТП пострадал водитель 2001 г.р. на месте осмотрен врачом скорой помощи. От госпитализации отказался, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стало известно, как самарским болельщикам добраться на матч «Крыльев» с «Уфой» и обратно
«Двери заклинило, в салон пошел дым»: в Тольятти маршрутка, полная людей, улетела в кювет и врезалась в дерево
«Весь в ракушках, подо льдом»: странная находка рыбака из Сызрани удивила горожан
В Самаре пропала 15-летняя девочка в оранжевой шапке
До конца года в Самаре появится электробус
Летчик-герой, посадивший самолет в поле кукурузы, раздавал еду в Сызрани
Самарцам рассказали, как попасть на экскурсию в аэропорт
Прокуратура Самарской области проверит жалобы, связанные с отказом частных клиник делать аборты
Депутат Госдумы Евгений Серпер посетил Сызрань и Октябрьск и оценил качество дорог и набережной
Кировский рынок сносить не будут, его преобразят
В Самарской области в 2020 году может появиться новая территориальная схема обращения с отходами
В Новокуйбышевске за гаражами нашли скелет уголовника
Стали известны дата и место прощания с первым самарским министром образования
Самарцам предлагают помочь выбрать лучшие школьный и студенческий театры ПФО
В Самаре ищут разбойника, который напал на два магазина в Кировском районе