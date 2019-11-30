Колесо отлетело в «Мерседес» с пивом: около Сызрани водитель уснул за рулем и спровоцировал аварию

СЕГОДНЯ 10:41 2019-11-30T10:41:55+03:00

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Этой ночью в четыре часа утра в Сызрани произошло тройное ДТП, виновником которого стал 18-летний водитель «Лада Весты» с номерами Иркутска. Молодой человек получил права всего пять месяцев назад, но уже отправился в дальнюю дорогу. Он ехал по трассе М-5 со стороны Самары по направлению к Москве, но не рассчитал силы, и под утро заснул за рулем. В результате машина врезалась в перевозящий запчасти грузовик VOLVO, который двигался во встречном направлении. После столкновения у отечественной легковушки оторвалось колесо и влетело в еще один грузовик – «Мерседес», перевозящий пиво.

К счастью, обошлось без жертв.

- В результате ДТП пострадал водитель 2001 г.р. на месте осмотрен врачом скорой помощи. От госпитализации отказался, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU