Был бы VAR - был бы пенальти? "Крылья" проигрывают "Уфе" после первого тайма 30 ноября

СЕГОДНЯ 14:54 2019-11-30T15:02:00+03:00

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Завершился первый тайм встречи Крылья Советов - Уфа 30 ноября 2019 года на Самара Арене. После 46 минуты в счете ведет Уфа. Несмотря на то, что активнее начали именно самарцы и Антон Зиньковский несколько раз опасно прорывался к воротам гостей с мячом наперевес, забить хозяевам поля так и не удалось. Башкирские футболисты смогли открыть счет на 26 минуте.

Ольивье Тилль выкатил мяч на Алиева, тот под ногами у Бурлака прокинул его на Бизяка. И Ловро с левой ноги отправил сферу в дальний угол.

На 33 минуте желтую карточку получил Александр Пуцко. Он сильно въехал шипами прямо в живот Полуяхтову, но арбитр не посчитал, что здесь можно показать красную и назначить пенальти, хотя эксперты и зрители явно считают по-другому.

До конца тайма самарская команда ничего поделать не смогла, да и сами атаки стали более беззубыми. Игроки "Крыльев" с мячом доходят до ворот, но в последнюю секунду теряются и не могут сделать нормальный удар. Напомним, что сегодня на поле нет Гацкана и Соболева.

Статистика первого тайма:

угловые: 2-2,

офсайды: 0-2

нарушения 3-9

владение мячом: 62%-38%

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Бизяк забивает гол "Крылья Советов" Крылья Советов - Уфа. 0:1. Ловро Бизяк, Российская Премьер-Лига, 18 тур 30.11.2019.Крылья Советов - Уфа. 0:1. Ловро Бизяк

ИСТОЧНИК KP.RU