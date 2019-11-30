Сотрудников аэропорта «Курумоч» проверили на ВИЧ

СЕГОДНЯ 15:05 2019-11-30T15:05:01+03:00

Сдать тест на ВИЧ - значит позаботиться о своем здоровье

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В Самаре продолжается марафон Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД». Врачи Самарского областного клинического СПИД-центра ежедневно совершают выезды в различные учебные заведения и на предприятия. Например, в Поволжской государственном колледже лекцию врача-эпидемиолога прослушали 270 студентов, а в Тольяттинском медицинском колледже теоретическую подготовку по теме профилактики ВИЧ прошло 60 человек, 48 из них сдали тест на ВИЧ в выездной лаборатории.

Еще одна мобильная бригада областного клинического СПИД-центра отправилась в международный аэропорт «Курумоч». Там сотрудники транспортного узла смогли проверить свое здоровье, не покидая территории предприятия. Свой ВИЧ-статус здесь узнали около 50 человек.

А на улицы Самары вышли промоутеры СПИД-центра: в самых оживленых местах города они раздали прохожим флаеры с информацией, где можно бесплатно пройти тест на ВИЧ:

Самара, ул. Ново-Садовая, д. 178 Новокуйбышевск, ул. Чернышевского, д. 1а Тольятти, бульвар Здоровья, д. 25 Тольятти, ул. Зеленая, д.15 Сызрань, ул. Вольская, д.1

ИСТОЧНИК KP.RU