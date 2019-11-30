2019-11-30T15:27:28+03:00
Общество

На Металлурге пятилетний мальчик отравился угарным газом

Из-за неисправности вытяжки малыш угодил в больницу
Ольга НОВИКОВА
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Мальчика доставили в больницуМальчика доставили в больницуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре отравился угарным газом пятилетний ребенок. В ГУ МЧС по Самарской области сообщили, что сигнал в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Самарской области поступил утром, в 7.50. Пострадавший ребенок находился дома с мамой, на пр.Металлургов, 67 в Кировском районе Самары, однако отравления избежать не удалось. В качестве причины специалисты называют неисправность вытяжной системы газового оборудования.

- В результате происшествия мальчика госпитализировали в Самарскую областную детскую клиническую больницу, состояние здоровья оценивается как средней степени тяжести, угрозы жизни нет, - сообщили в ГУ МЧС. – Первые признаки отравления угарным газом – это головная боль, тошнота, рвота, шум в ушах, одышка, кашель, слезящиеся глаза.

Чтобы помочь пострадавшему, его надо прежде всего вывести на свежий воздух. Если начинается озноб, падает температура, укутайте потеплее, напоите сладким чаем. И вызовите «Скорую».

При возникновении чрезвычайных ситуаций звоните «101» или «01»

ИСТОЧНИК KP.RU

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