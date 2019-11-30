На Металлурге пятилетний мальчик отравился угарным газом
В Самаре отравился угарным газом пятилетний ребенок. В ГУ МЧС по Самарской области сообщили, что сигнал в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Самарской области поступил утром, в 7.50. Пострадавший ребенок находился дома с мамой, на пр.Металлургов, 67 в Кировском районе Самары, однако отравления избежать не удалось. В качестве причины специалисты называют неисправность вытяжной системы газового оборудования.
- В результате происшествия мальчика госпитализировали в Самарскую областную детскую клиническую больницу, состояние здоровья оценивается как средней степени тяжести, угрозы жизни нет, - сообщили в ГУ МЧС. – Первые признаки отравления угарным газом – это головная боль, тошнота, рвота, шум в ушах, одышка, кашель, слезящиеся глаза.
Чтобы помочь пострадавшему, его надо прежде всего вывести на свежий воздух. Если начинается озноб, падает температура, укутайте потеплее, напоите сладким чаем. И вызовите «Скорую».
При возникновении чрезвычайных ситуаций звоните «101» или «01»
ИСТОЧНИК KP.RU