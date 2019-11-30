«Вот это урод!»: Разъяренный лось напал на машину под Тольятти

СЕГОДНЯ 16:38 2019-11-30T17:47:48+03:00

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Очень злой и очень большой лось напал на легковушку на Хрящевском шоссе в окрестностях Тольятти. На записи регистратора автомобиля видно, что животное вылетело навстречу машине буквально из ниоткуда и впечаталось в бок, снеся боковое зеркало

- Ого, вот это урод! – комментирует ошалевший водитель.

После столкновения лось и не подумал убегать. Животное остановилось посреди трассы, немного подумало, и вновь бросилось в атаку. Увидев это, водитель воскликнул «Он бежит!» и втопил педаль газа. В результате ему удалось скрыться.

Злой лось напал на машину под Тольятти.

ИСТОЧНИК KP.RU