Уступили лидерство: баскетболисты «Самары» проиграли «Спартаку-Приморье»

СЕГОДНЯ 18:57 2019-11-30T18:57:59+03:00

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30 ноября баскетболисты из БК «Самара» провели серьезную игру против сильных соперников – БК «Спартак-Приморье». Наша команда играла в гостях, игра проходила во Владивостоке. Первый период соперники провели на равных, постоянно меняясь в роли лидера. С минимальным перевесом благодаря очередному дальнему попаданию Квамейна Митчелла период остался за приморцами — 17:19. Но во втором периоде хозяева ушли в отрыв, завершив его со счетом 26:36. В начале третьего периода самарцы набрали шесть очков, но это не спасло положения, разрыв в счете вырос до 39:59. В последнем периоде самарцы сделали все возможное и невозможное - благодаря проходу Семена Шевкопляса, попаданиям Владимира Пичкурова и усилиям Виктора Кашина и Сергея Рассказова отставание удалось сократить до 12 очков. Но на исходе матча это уже не сказалось. В результате счет по итогам матча составил 65:79, и «Самара»уступила приморцам лидерство в Суперлиге.

Напомним, прошлый сезон для «Самары» стал самым успешным в истории – команда впервые стала чемпионом Суперлиги. В этом сезоне команда также боролась за место лидера со «Спартаком-Приморье», однако в решающей схватке противник оказался сильнее.

Шанс поквитаться с приморцами еще есть у молодежной команды «Самары» - 1 и 2 декабря команда Дмитрия Пивцайкина там же, во Владивостоке, сыграет со «Спартаком-Приморье-2».

А БК «Самара» теперь предстоит серия матчей на своей площадке. Откроет ее 10 декабря матч с «Темп-СУМЗ-УГМК».

ИСТОЧНИК KP.RU