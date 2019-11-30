2019-11-30T19:26:38+03:00
Общество

Без спроса загубил косулю: за один день егеря поймали сразу двух браконьеров

Мужчины незаконно убили косулю и двух зайцев
Ольга НОВИКОВА
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Нарушителей задержали егеряНарушителей задержали егеряФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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На днях егеря задержали сразу двух браконьеров. Первый из них промышлял в Большеглушицком районе. Мужчина без охотничьего билета и разрешения на хранение и ношение охотничьего огнестрельного оружия, не имея разрешения на добычу охотничьих ресурсов и путевки пошел на охоту и подстрелил сибирскую косулю. Однако воспользоваться добычей не успел – угодил в руки сотрудников охотнадзора. Незаконно добытое животное у нарушителя отобрали и направили а исследования. А мужчине теперь грозит лишение права на охоту сроком от одного года до трех лет.

В этот же день задержали и браконьера в Алексеевском районе. Он с нарушениями подстрелил двух зайцев. На него составили административный протокол.

ИСТОЧНИК KP.RU

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