Без спроса загубил косулю: за один день егеря поймали сразу двух браконьеров

СЕГОДНЯ 19:26 2019-11-30T19:26:38+03:00

Изменить размер текста: A A

На днях егеря задержали сразу двух браконьеров. Первый из них промышлял в Большеглушицком районе. Мужчина без охотничьего билета и разрешения на хранение и ношение охотничьего огнестрельного оружия, не имея разрешения на добычу охотничьих ресурсов и путевки пошел на охоту и подстрелил сибирскую косулю. Однако воспользоваться добычей не успел – угодил в руки сотрудников охотнадзора. Незаконно добытое животное у нарушителя отобрали и направили а исследования. А мужчине теперь грозит лишение права на охоту сроком от одного года до трех лет.

В этот же день задержали и браконьера в Алексеевском районе. Он с нарушениями подстрелил двух зайцев. На него составили административный протокол.

ИСТОЧНИК KP.RU