2019-11-30T21:14:46+03:00
Общество

Пес в самарском приюте любит корчить из себя депутата

Сейчас волонтеры ищут животному дом
Ольга НОВИКОВА
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Волонтеры говорят, что Бен - очень умный и артистичный песВолонтеры говорят, что Бен - очень умный и артистичный пес
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В самарском зооприюте «Хати» ищут новый дом статному псу-красавцу Бену. Волонтеры рассказывают, что этот взрослый пес с душой ребенка очень артистичен.

- Любимое занятие Бена - принять важный вид и корчить из себя депутата Государственной Думы, или советника Президента, но стоит почесать за ушком и... оп! перед Вами дурашливый щенок, которому очень нужны человеческая любовь и внимание, - рассказывают волонтеры.

В приюте говорят, что Бен отлично знает, что такое "хорошо" и что такое "плохо", и обычно ведет себя примерно, за исключением редких случаев, когда, например, ему захочется показать свою значимость и зажать в угол более мелкого собрата, или стащить у работника бутерброд с колбасой. Свои "тёмные делишки" он делает быстро, а потом садится в угол и раскаивается, мол, "Да, виноват, прошу понять и простить ".

Псу 3,5-4 года. Он обработан от паразитов и привит. Знает поводок, обладает охранными качествами.

- Бен будет рад стать Вашим другом, верным и преданным! Приезжайте знакомиться! – приглашают в приюте.

Если вы хотите помочь Бену, звоните 8-927-767-92-67, приют Хати.

ИСТОЧНИК KP.RU

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