2019-11-30T20:42:56+03:00
Общество

Готовьтесь к непогоде: в Самарской области опять объявили желтый уровень опасности

Автомобилистов просят быть внимательнее и без нужды не выезжать на дорогу
Ольга НОВИКОВА
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Самарцев ждет серьезная непогодаСамарцев ждет серьезная непогодаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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ГУ МЧС по Самарской области вновь экстренно предупреждает самарцев о неприятных погодных сюрпризах. С самого утра, весь день 1 декабря и до вечера жителей города и области ждет мокрый снег и сильный гололед.

- Объявлен желтый уровень опасности, - сообщает ведомство со ссылкой на информацию Приволжского УГМС. - Начиная с южных и юго-западных районов, ожидается гололёд, налипание мокрого снега, на дорогах образование гололедицы, местами сильной.

Чтобы избежать несчастных случаев, в МЧС рекомендуют самарцам без нужды не выходить из дома. А если непогода застала на улице – держаться подальше от линий электропередач, деревьев, рекламный щитов и витрин. Также избегайте соседства с карнизами домов и непрочных навесов. Одевайте нескользкую обувь, передвигайтесь медленно и осторожно и не перебегайте проезжую часть близко к едущим машинам. А на случай отключения электроэнергии просят держать наготове фонарики.

Автомобилистов просят по возможности воздержаться от поездок по городу, а если это невозможно – держать дистанцию, избегать резкого торможения и быть осторожными у перекрестков и пешеходных переходов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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