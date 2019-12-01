В Самаре женщина дважды переехала мужчину на своей «Калине»

СЕГОДНЯ 08:45 2019-12-01T08:45:47+03:00

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- Переднее колесо на что-то наехало, я решила, что это бордюр. Сдала назад. Потом вышла из машины посмотреть, в чем там дело и увидела его, - так теперь объясняет сотрудникам полиции Ирина, каким образом она сумела дважды переехать мужчину на своей «Калине».

ЧП произошло вечером 29 ноября на ул.Красноармейской в районе института «Гипровостокнефть».

Изначально, увидев человека под колесом, женщина испугалась ответственности. Поэтому, когда звонила в «Скорую помощь», сказала только, что мужчине срочно требуется врач. А что с ним конкретно произошло, рассказывать не стала.

Пострадавшего привезли в больницу имени Пирогова в крайне тяжелом состоянии, и он вскоре скончался. О пациенте сообщили полицейским, те стали разбираться, что к чему, тут-то и «выплыла» правда.

Личность погибшего пока не установлена, известно, что ему за 50 и на момент ЧП он был пьян. Как мужчина оказался на дороге у «Калины», пока не ясно.

Полиция проводит проверку, уголовное дело на женщину-водителя пока не возбудили.

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ИСТОЧНИК KP.RU