Справились за полчаса: из дома пенсионерки в поселке Мясокомбинат украли несколько сотен старинных монет

СЕГОДНЯ 10:05 2019-12-01T10:05:07+03:00

В доме также хранилось около полумиллиона рублей наличными и много ювелирных украшений

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Всего полчаса потребовалось неизвестному преступнику или преступникам, чтобы 29 ноября вскрыть окно в частном доме в поселке Мясокомбинат и обчистить живущую там пенсионерку. Причем на преступление они пошли среди бела дня.

Улов оказался более, чем приличный: по предварительным данным, ущерб превысил миллион рублей.

- Из дома пропали 480 тысяч рублей наличными, 750 коллекционных монет, два золотых браслета, перстень с рубином, серьги с бриллиантами, а также золотые и серебряные кулоны и цепочки, - сообщил корреспондентам «КП-Самара» собственный источник в следствии.

На место преступления сразу вызвали кинолога с собакой, однако, выйдя за калитку, животное показало: следы обрываются, дальше ищите сами. Это значит, что воры сели в автомобиль.

Уголовное дело возбудили по статье «Кража в особо крупном размере», полиция пытается выяснить, чьих рук это дело и действовали ли преступники наобум или по наводке.

ИСТОЧНИК KP.RU