Снес столб и оборвал провода: в Самаре джип устроил аварию на центральной улице
У автомобиля сильно поврежден кузов
Фото: соцсети
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Серьезное ДТП произошло в Самаре вечером 30 ноября. На перекрестке улиц Самарской и Вилоновской, в самом центре города, серебристый внедорожник Toyota Land Cruiser снес световую опору. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
Автомобиль серьезно пострадал – у него буквально смята вся передняя часть кузова, все подушки безопасности сработали. Однако пострадал не только автомобиль, и не только столб – в результате аварии оказалась оборванной линия электропередач. На месте работали МЧС-ники, на дороге было затруднено движение. Данных о пострадавших пока нет.
ИСТОЧНИК KP.RU