2019-11-30T23:53:27+03:00
Общество

Снес столб и оборвал провода: в Самаре джип устроил аварию на центральной улице

У автомобиля сильно поврежден кузов
Ольга НОВИКОВА
Поделиться:
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

Серьезное ДТП произошло в Самаре вечером 30 ноября. На перекрестке улиц Самарской и Вилоновской, в самом центре города, серебристый внедорожник Toyota Land Cruiser снес световую опору. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Автомобиль серьезно пострадал – у него буквально смята вся передняя часть кузова, все подушки безопасности сработали. Однако пострадал не только автомобиль, и не только столб – в результате аварии оказалась оборванной линия электропередач. На месте работали МЧС-ники, на дороге было затруднено движение. Данных о пострадавших пока нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24