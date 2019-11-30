Снес столб и оборвал провода: в Самаре джип устроил аварию на центральной улице

30 Нояб. 23:49 2019-11-30T23:53:27+03:00

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Серьезное ДТП произошло в Самаре вечером 30 ноября. На перекрестке улиц Самарской и Вилоновской, в самом центре города, серебристый внедорожник Toyota Land Cruiser снес световую опору. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Автомобиль серьезно пострадал – у него буквально смята вся передняя часть кузова, все подушки безопасности сработали. Однако пострадал не только автомобиль, и не только столб – в результате аварии оказалась оборванной линия электропередач. На месте работали МЧС-ники, на дороге было затруднено движение. Данных о пострадавших пока нет.

ИСТОЧНИК KP.RU