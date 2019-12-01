2019-12-01T16:51:23+03:00
Происшествия

На ошибках не учится: жительницу Самары сначала «развели» брокеры, а после – телефонные мошенники

Она лишилась 643 тысяч рублей
Александра БУДАЕВА
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В дежурную часть поступает немало заявлений от людей, которым предлагали компенсации, а потом обманулиВ дежурную часть поступает немало заявлений от людей, которым предлагали компенсации, а потом обманулиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Анну Устинову (имя и фамилия изменены. Прим. автора) из Самары можно смело ставить в пример того, как не надо распоряжаться своими финансами.

Полицейские пытаются ей помочь, но женщина то и дело прибавляет им работы. Едва придя в себя от известия, что стала жертвой мошенничества, она тут же отдала в руки другим аферистам несколько сотен тысяч рублей.

Схемы разводов кстати вполне современны и свежи. Первая - «псевдоброкеры».

Покопавшись в интернете, сегодня можно найти немало негативных отзывов о Capital Finance Group:

- Очень настойчиво звонили, в результате все-таки убедили попробовать, и я дал им тысячу долларов, - пишет Никита В. – Обещали доходность 50%, но я не получил ничего, и все деньги свои потерял.

- Конечно, это же чистой воды развод, - объясняет ему Виктор М., который на фондовой бирже работает уже несколько лет. – Деньги, которые вы кладете на счет, сразу уходят в карман к мошенникам, а демо-счет и виртуальные деньги, которые вам показывают – лишь фикция. Они нужны, чтобы вытянуть их вас как можно больше долларов.

Какую сумму отдала брокерам Анна, история пока умалчивает. А вот телефонным мошенникам, которые позвонили ей в ноябре этого года, женщина перевела 643 тысячи рублей.

- Анна, вы признаны пострадавшей, я работаю в крупной юридической фирме, мы поможем оформить вам компенсацию, - аферисты были очень убедительны и знали много такой информации, к которой у посторонних доступа быть не должно. Анна поверила. Оплатила всякие налоги-расходы-пени и в итоге осталась ни с чем.

29 ноября женщине пришлось писать заявление в полицию. Уголовное дело пока не возбудили, шансов вернуть себе деньги у нее крайне мало.

ИСТОЧНИК KP.RU

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