Возле автозаправки в Сызрани вспыхнул трехметровый факел

СЕГОДНЯ 09:09 2019-12-01T09:13:50+03:00

Водители оказались весьма смелыми, и очередь за топливом никто не покинул Фото: скриншот с видео

Изменить размер текста: A A

30 ноября водители, проезжавшие мимо одной из сызранских автозаправок, испуганно притормаживали. Еще бы: рядом с АЗС полыхал огненный факел, местные жители утверждают, что в высоту он был примерно три метра. Фото и видео с места ЧП уже выложили в соцсети.

"КТВ-Луч" со ссылкой на очевидцев пишет, что дело было около двух часов дня возле АЗС "Подсолнух" на ул.Дизельной. Открытое пламя было видно примерно 15 минут.

В оперативных сводках МЧС данных о возгорании в этом районе нет. Что же стало причиной подобного "шоу", так и остается неизвестным.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="576" height="1024" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/747096" frameborder="0"></iframe> Огненный факел возле автозаправки в Сызрани.Соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU