Возле автозаправки в Сызрани вспыхнул трехметровый факел
30 ноября водители, проезжавшие мимо одной из сызранских автозаправок, испуганно притормаживали. Еще бы: рядом с АЗС полыхал огненный факел, местные жители утверждают, что в высоту он был примерно три метра. Фото и видео с места ЧП уже выложили в соцсети.
"КТВ-Луч" со ссылкой на очевидцев пишет, что дело было около двух часов дня возле АЗС "Подсолнух" на ул.Дизельной. Открытое пламя было видно примерно 15 минут.
В оперативных сводках МЧС данных о возгорании в этом районе нет. Что же стало причиной подобного "шоу", так и остается неизвестным.
Огненный факел возле автозаправки в Сызрани.Соцсети
ИСТОЧНИК KP.RU