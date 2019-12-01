2019-12-01T09:13:50+03:00
Происшествия

Возле автозаправки в Сызрани вспыхнул трехметровый факел

Очевидцы засняли ЧП на видео
Александра БУДАЕВА
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Водители оказались весьма смелыми, и очередь за топливом никто не покинулВодители оказались весьма смелыми, и очередь за топливом никто не покинулФото: скриншот с видео
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30 ноября водители, проезжавшие мимо одной из сызранских автозаправок, испуганно притормаживали. Еще бы: рядом с АЗС полыхал огненный факел, местные жители утверждают, что в высоту он был примерно три метра. Фото и видео с места ЧП уже выложили в соцсети.

"КТВ-Луч" со ссылкой на очевидцев пишет, что дело было около двух часов дня возле АЗС "Подсолнух" на ул.Дизельной. Открытое пламя было видно примерно 15 минут.

В оперативных сводках МЧС данных о возгорании в этом районе нет. Что же стало причиной подобного "шоу", так и остается неизвестным.

Огненный факел возле автозаправки в Сызрани.Соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

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