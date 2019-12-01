2019-12-01T09:22:15+03:00
Происшествия

Вылилось много нефти: на М-5 в кювет улетели нефтевоз и две легковушки

На месте работают сотрудники полиции
Александра БУДАЕВА
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Фото с сайте портала "Маленькая Сызрань"Фото с сайте портала "Маленькая Сызрань"
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Сегодня около 9 часов утра на трассе М-5 под Сызранью произошло серьезное ДТП, в результате которого в кювет улетели два легковых автомобиля и нефтевоз Scania.

- Погибших нет, причины произошедшего выясняются, на месте работают сотрудники полиции, - сообщили корреспонденту "КП-Самара" в ГУ МВД России по Самарской области.

Местные СМИ, в частности, "Маленькая Сызрань" пишут, что нефтевоз ехал со стороны Самары в направлении Москвы, прицеп на перекрестке занесло, в него врезался автомобиль ВАЗ-2115. Момент столкновения с иномаркой Nissan пока никто описать не может.

Очевидцы сообщают, что из-за ДТП вылилось очень много нефти. На место ДТП уже прибыли пожарные, они должны предотвратить внештатные ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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