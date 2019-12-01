Так себе соцработник: в Самаре доверчивая старушка попала в заложники к вооруженному уголовнику

СЕГОДНЯ 11:49 2019-12-01T11:49:02+03:00

Пенсионерка открыла ему дверь, в он достал нож и стал требовать денег

Изменить размер текста: A A

Ильдару С. 40 лет, за его плечами с десяток судимостей за мошенничество, кражи и наркотики. Однако именно этому человеку доверчиво открыла дверь своего дома Римма Анатольевна (имя изменено, прим.автора), когда тот постучал ей в окошко.

- Ну он же сказал, что из соцслужбы, - объяснила свой поступок пенсионерка.

Зайдя в дом, мужчина сразу достал нож, запер входную дверь и потребовал предъявить ему всё ценное, что есть в доме.

Старушка жила крайне небогато, но послушно отдала преступнику последнюю тысячу рублей. После этого, пока он обыскивал дом, она попыталась открыть входную дверь и сбежать, но мужчина заметил ее. Одной рукой Ильдар отшвырнул 86-летнюю пенсионерку от порога, она упала на обеденный стол. Мужчина подошел к ней, показал нож и доходчиво объяснил, что тысячи рублей ему мало. Римма Анатольевна ответила, что из ценного у нее остался лишь старенький мобильник, который лежал на столе в соседней комнате.

Еще раз обыскав дом и убедившись, что больше там поживиться нечем, Ильдар забрал 1000 рублей, мобильник и ушел.

Однако гулять на свободе ему пришлось недолго - подозреваемого вскоре задержали полицейские, отправили его в СИЗО, а после завершения расследования - под суд.

- Свою вину он не признал, - рассказала корреспондентам "КП-Самара" старший помощник прокурора Октябрьского района Самары Марина Денисова. - По его словам, никакого ножа не было, у него в руках был длинный ключ от двери, которым он закрыл дверь чтоб никто не зашёл. Он также заявил, что не толкал потерпевшую - якобы она споткнулась и упала сама. Телефон, по его версии событий, она тоже ему отдала по собственной воле.

Прокуратура и суд к таким показаниям отнеслись критически. Гособвинение в день 40-летия подсудимого запросило ему 10 лет лишения свободы - ведь налицо был особо опасный рецидив.

Суд дал чуть меньше. 25 ноября Ильдара С. признали виновным в совершении разбоя и приговорили к семи годам колонии особого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU