Под Тольятти задержан иностранец в BMW и с поддельными правами

СЕГОДНЯ 13:12 2019-12-01T13:12:47+03:00

За рулем дорогой иномарки был гость из ближнего зарубежья Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Теперь на него возбудили уголовное дело

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На посту ДПС в Зеленовке сотрудники ДПС остановили автомобиль BMW X3, за рулем которого сидел иностранец. Его водительские права оказались поддельными.

- Это выяснилось после проведения экспертизы, - пояснили в областном МВД. - По факту подделки документов возбуждено уголовное дело.

О подозреваемом известно мало: это мужчина 1978 года рождения, он является гражданином одной из соседних республик. Ранее в поле зрения правоохранительных органов он не попадал.

Откуда у него поддельные водительские права, и зачем они в принципе нужны человеку, который может позволить себе приобрести BMW X3, теперь предстоит установить следствию.

ИСТОЧНИК KP.RU