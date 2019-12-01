Под Тольятти задержан иностранец в BMW и с поддельными правами
На посту ДПС в Зеленовке сотрудники ДПС остановили автомобиль BMW X3, за рулем которого сидел иностранец. Его водительские права оказались поддельными.
- Это выяснилось после проведения экспертизы, - пояснили в областном МВД. - По факту подделки документов возбуждено уголовное дело.
О подозреваемом известно мало: это мужчина 1978 года рождения, он является гражданином одной из соседних республик. Ранее в поле зрения правоохранительных органов он не попадал.
Откуда у него поддельные водительские права, и зачем они в принципе нужны человеку, который может позволить себе приобрести BMW X3, теперь предстоит установить следствию.
ИСТОЧНИК KP.RU