В Сызрани создадут новые рабочие места? В городе могут открыть композитный центр
В Сызрани задумались о создании композитного центра - переговоры с инвесторами уже начало руководство предприятия, которое больше других заинтересовано в этом производстве.
Речь идет о Специальном конструкторско-технологическом бюро "Пластик", которое сегодня занимается проектированием и изготовлением деталей из композиционных материалов для авиации и космической промышленности.
О планах по открытию композитного центра и начале переговоров с потенциальными инвесторами "Самарскому обозрению" сообщил гендиректор предприятия Сергей Савин. Разместить его хотели бы на территории бывшего завода "Автокомпонент Сызрань".
Этот завод фактически перестал работать в 2016 году - как сообщает "Маленькая Сызрань", в судах лежит уже шесть заявлений от разных компаний по банкротству предприятия, задолжавшего своим бывшим бизнес-партнерам десятки миллионов рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU