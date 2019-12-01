В Сызрани создадут новые рабочие места? В городе могут открыть композитный центр

СЕГОДНЯ 13:53 2019-12-01T13:53:14+03:00

В Сызрани на СКТБ "Пластик" производят в том числе и комплектующие для ракет

Правда, для этого сначала придется найти инвесторов

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В Сызрани задумались о создании композитного центра - переговоры с инвесторами уже начало руководство предприятия, которое больше других заинтересовано в этом производстве.

Речь идет о Специальном конструкторско-технологическом бюро "Пластик", которое сегодня занимается проектированием и изготовлением деталей из композиционных материалов для авиации и космической промышленности.

О планах по открытию композитного центра и начале переговоров с потенциальными инвесторами "Самарскому обозрению" сообщил гендиректор предприятия Сергей Савин. Разместить его хотели бы на территории бывшего завода "Автокомпонент Сызрань".

Этот завод фактически перестал работать в 2016 году - как сообщает "Маленькая Сызрань", в судах лежит уже шесть заявлений от разных компаний по банкротству предприятия, задолжавшего своим бывшим бизнес-партнерам десятки миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU