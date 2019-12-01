2019-12-01T15:21:22+03:00
Происшествия

Полыхало на всю округу: очевидцы рассказали о пожаре в частном доме в Похвистнево

На месте ЧП работали три пожарные машины
Александра БУДАЕВА
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Фото и видео предоставлены порталом "Похвистнево-Информ"Фото и видео предоставлены порталом "Похвистнево-Информ"
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Сегодня в Похвистнево на ул.Кольцова, 12 горел частный дом. Огонь охватил крышу строения в считанные минуты - общая площадь пожара, по официальным данным, составила 60 кв метров. Горящую крышу было видно издалека - к месту ЧП сразу начали сбегаться люди.

- К нам сообщение поступило в 14.21, на месте работали три пожарные машины и 13 человек, - рассказали в ГУ МЧС России по Самарской области. - Ликвидация возгорания была объявлена в три часа дня.

Вокруг горящего дома собралась толпа: кто-то просто смотрел, другие, как могли, помогали пожарным.

- Внутри дома, по всей видимости, были два человека, - сообщают корреспонденты "Похвистнево-Информ" с места событий. - Мужчина сам выбежал у него обгорели волосы. Женщине оказывали помощь в автомобиле "Скорой помощи".

Причины пожара пока официально не известны. Однако, по предварительным данным, виной всему стала электропроводка.

Пожар в Похвистнево.! другой источник

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ИСТОЧНИК KP.RU

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