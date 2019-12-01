Полыхало на всю округу: очевидцы рассказали о пожаре в частном доме в Похвистнево
Сегодня в Похвистнево на ул.Кольцова, 12 горел частный дом. Огонь охватил крышу строения в считанные минуты - общая площадь пожара, по официальным данным, составила 60 кв метров. Горящую крышу было видно издалека - к месту ЧП сразу начали сбегаться люди.
- К нам сообщение поступило в 14.21, на месте работали три пожарные машины и 13 человек, - рассказали в ГУ МЧС России по Самарской области. - Ликвидация возгорания была объявлена в три часа дня.
Вокруг горящего дома собралась толпа: кто-то просто смотрел, другие, как могли, помогали пожарным.
- Внутри дома, по всей видимости, были два человека, - сообщают корреспонденты "Похвистнево-Информ" с места событий. - Мужчина сам выбежал у него обгорели волосы. Женщине оказывали помощь в автомобиле "Скорой помощи".
Причины пожара пока официально не известны. Однако, по предварительным данным, виной всему стала электропроводка.
Пожар в Похвистнево.! другой источник
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ИСТОЧНИК KP.RU