2019-12-01T16:21:54+03:00
Происшествия

Подростку выбило передние зубы: в Жигулевске три человека пострадали в ДТП на встречке

Сильнее всего досталось предполагаемому виновнику ДТП
Александра БУДАЕВА
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Один из пострадавших попал в больницу в тяжелом состоянииОдин из пострадавших попал в больницу в тяжелом состоянииФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Вчера около десяти часов вечера в Жигулевске произошло серьезное ДТП. Один человек в результате попал в больницу в тяжелом состоянии, еще двое по большому счету отделались легким испугом.

- По предварительным данным, авария произошла из-за того, что на ул.Морквашинской водитель "Калины" по неизвестным пока причинам не справился с управлением, выехал на встречную полосу, и там столкнулся с ВАЗ-21102, - рассказали корреспонденту "КП-Самара" в областном МВД.

В аварии пострадали три человека. Сильнее всего досталось предполагаемому виновнику ДТП - 39-летний мужчина попал в больницу в тяжелом состоянии. Водителю и пассажиру второй машины госпитализация не потребовалось, однако 17-летнему подростку, который сидел на пассажирском сидении ВАЗ-21102, теперь придется часто бывать у стоматолога. Молодой человек сильно ударился лицом, у него порвана губа и выбито несколько передних зубов. По предварительным данным, все участники ДТП на момент столкновения были пристегнуты ремнями безопасности.

Полицейские пока не знают, почему водитель "Калины" выехал на встречную полосу Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Полицейские пока не знают, почему водитель "Калины" выехал на встречную полосуФото: ГУ МВД России по Самарской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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