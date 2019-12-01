2019-12-01T17:12:20+03:00
Общество

Жителей Самары возмутил автомобилист, заперший своей машиной дверь в подъезд

Многие сошлись на мнении, что надо тут необходимо вмешательство сотрудников ГИБДД
Александра БУДАЕВА
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Что заставило владельца машины оставить ее именно тут, так и осталось не яснымЧто заставило владельца машины оставить ее именно тут, так и осталось не яснымФото: Предоставлено "Комсомолке"
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Сегодня в соцсетях бурное обсуждение вызвала фотография черного Renault, припаркованного прямо перед дверью в подъезд жилого дома на ул.Балаковской,10.

- А что ж не на лестницу-то? - шутят самарцы.

Интересно, что комментаторы разделились на два лагеря: одни были уверены, что такая парковка недопустима, и жильцам дома надо было вызвать сотрудников ГИБДД. Или организовать неожиданное падение с балкона чего-нибудь потяжелее.

Другие встали на защиту неизвестного автолюбителя:

- Правильно парень поставил, кому она мешает-то? С двух сторон даже мамаша с коляской пройдет, не говоря уже о бабушках, - сделал вывод Дмитрий Л. - Там парковаться-то больше и некуда: смотрите внимательнее - везде ограждения в виде столбов. Газона зимой нет, спокойно можно парковать, ан нет - навбивали столбов!

Некоторые из пользователей обратили внимание, что на машине нет слоя снега, а значит, она, скорее всего, стоит на этом месте недавно.

- Однажды я перевозил вещи дочери на новую квартиру, места не было и я припарковался минут на 20, как на фото .Жильцы тогда восприняли это адекватно, - пишет, к примеру, Иван И.

Корреспондентам "КП-Самара" удалось связаться с автором фото. Тот признался, что не знает, как долго на этом месте стояла машина, потому что в этом районе был проездом.

- Фото сделано примерно в 10 утра, - рассказал Александр Е. - В этом районе я оказался случайно.

Так что дальнейшая судьба припаркованного у подъездной двери автомобиля пока остается неизвестной - удалось ли хозяину выйти до того, как жильцы решили ему отомстить, соцсети умалчивают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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