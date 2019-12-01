Появилась из ниоткуда: в Самарской области на трассе под колеса машины попала женщина
Вчера вечером на 52 км автодороги "Самара-Ульяновск" под колесами автомобиля погибла неизвестная женщина.
- Да она из ниоткуда взялась, я не видел ее! - уверяет до сих пор водитель "Гранты" сотрудников полиции.
Мужчина говорит правду: погибшая была в темной одежде без светоотражающих элементов.
Корреспондентам "КП-Самара" в областном МВД рассказали, что она переходила проезжую часть в неположенном месте, причем на том участке, где фонарей нет.
От полученных травм женщина скончалась на месте ДТП еще до приезда медиков. Ее личность пока не установлена.
По факту происшествия в полиции проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU