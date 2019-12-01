2019-12-01T18:14:54+03:00
Происшествия

Появилась из ниоткуда: в Самарской области на трассе под колеса машины попала женщина

Личность погибшей еще не установлена
Александра БУДАЕВА
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Автомобиль ехал по темному участку трассы, когда женщина попыталась перебежать дорогуАвтомобиль ехал по темному участку трассы, когда женщина попыталась перебежать дорогуФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Вчера вечером на 52 км автодороги "Самара-Ульяновск" под колесами автомобиля погибла неизвестная женщина.

- Да она из ниоткуда взялась, я не видел ее! - уверяет до сих пор водитель "Гранты" сотрудников полиции.

Мужчина говорит правду: погибшая была в темной одежде без светоотражающих элементов.

Корреспондентам "КП-Самара" в областном МВД рассказали, что она переходила проезжую часть в неположенном месте, причем на том участке, где фонарей нет.

От полученных травм женщина скончалась на месте ДТП еще до приезда медиков. Ее личность пока не установлена.

По факту происшествия в полиции проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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