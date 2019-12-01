2019-12-01T21:23:46+03:00
Общество

В Самаре трамвай №5 со 2 декабря будет ходить до «Самара Арены»

Правда, пока только до пяти часов вечера
Александра БУДАЕВА
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"Пятерка" теперь будет ходить по удлиненному маршруту"Пятерка" теперь будет ходить по удлиненному маршрутуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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С завтрашнего дня, то есть со 2 декабря, в Самаре меняется схема движения трамвая №5. С 8 утра до пяти часов вечера его маршрут будут продлевать до стадиона "Самара-Арена".

- В дальнейшем время работы маршрута до стадиона будет увеличено. Добро пожаловать на борт! - пишут в соцсетях сотрудники Трамвайно-троллейбусного управления Самары.

Задумка в том, чтобы из центра города можно было без пересадок добраться до стадиона. Но не все самарцы оценили такое нововведение.

- Это ж на сколько теперь увеличится время ожидания?! - взвыли пользователи соцсетей.

На ТТУ посыпались вопросы: собираются ли по маршруту №5 пустить больше трамваев? Анализировался ли пассажиропоток? Почему вдруг в ТТУ решили, что всем в городе так уж необходимо на "Самара-Арену" регулярно ездить?

На многие вопросы ответов пока нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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