В Самаре трамвай №5 со 2 декабря будет ходить до «Самара Арены»
С завтрашнего дня, то есть со 2 декабря, в Самаре меняется схема движения трамвая №5. С 8 утра до пяти часов вечера его маршрут будут продлевать до стадиона "Самара-Арена".
- В дальнейшем время работы маршрута до стадиона будет увеличено. Добро пожаловать на борт! - пишут в соцсетях сотрудники Трамвайно-троллейбусного управления Самары.
Задумка в том, чтобы из центра города можно было без пересадок добраться до стадиона. Но не все самарцы оценили такое нововведение.
- Это ж на сколько теперь увеличится время ожидания?! - взвыли пользователи соцсетей.
На ТТУ посыпались вопросы: собираются ли по маршруту №5 пустить больше трамваев? Анализировался ли пассажиропоток? Почему вдруг в ТТУ решили, что всем в городе так уж необходимо на "Самара-Арену" регулярно ездить?
На многие вопросы ответов пока нет.
ИСТОЧНИК KP.RU