Это что, граната? На станции "Сызрань" поезда задержали почти на три часа
Сегодня поезда, следовавшие через Сызрань, задержались почти на 3 часа из-за неожиданной находки - прямо на путях сотрудник железной дороги нашел предмет, который был внешне очень похож на ручную гранату. Естественно, пришлось вызывать на место происшествия полицию. Любая неопознанная находка - повод для проверки, а уж предмет, похожий на боевой снаряд, - тем более.
Как сообщает "КТВ-Луч" пути оцепили, а на место происшествия вызвали саперов из Тольятти. Те осмотрели "гранату" и огорошили всех новостью, что это снаряд для игры в пейнтбол.
Откуда он взялся на путях, никто пока не знает. Движение поездов после проверки возобновилось. А вот шутнику, который разбрасывает опасные вещицы в общественных местах, может грозить наказание.
ИСТОЧНИК KP.RU