Это что, граната? На станции "Сызрань" поезда задержали почти на три часа

СЕГОДНЯ 20:34 2019-12-01T21:18:40+03:00

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Сегодня поезда, следовавшие через Сызрань, задержались почти на 3 часа из-за неожиданной находки - прямо на путях сотрудник железной дороги нашел предмет, который был внешне очень похож на ручную гранату. Естественно, пришлось вызывать на место происшествия полицию. Любая неопознанная находка - повод для проверки, а уж предмет, похожий на боевой снаряд, - тем более.

Как сообщает "КТВ-Луч" пути оцепили, а на место происшествия вызвали саперов из Тольятти. Те осмотрели "гранату" и огорошили всех новостью, что это снаряд для игры в пейнтбол.

Откуда он взялся на путях, никто пока не знает. Движение поездов после проверки возобновилось. А вот шутнику, который разбрасывает опасные вещицы в общественных местах, может грозить наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU