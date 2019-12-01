Следующей будет ракета-тяжеловес: «Роскосмос» показал, как в Самаре собирают «Союз-2»

СЕГОДНЯ 21:06 2019-12-01T21:06:31+03:00

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- Вот эти металлические листы потом станут каркасом ракеты-носителя. А вот тут ее будут собирать: помещение больше, чем футбольное поле, - корпорация "Роскосмос" опубликовала фоторепортаж и видеолик, на котором показано, сколько человек задействовано в сборке ракеты "Союз" и как выглядит процесс.

В агрегатно-клепальном цехе происходит клёпка каркаса ракеты-носителяФото: пресс-служба Роскосмоса

На РКЦ "Прогресс" в Самаре проходит львиная доля работы: тут к примеру, собирают ту самую первую ступень, которая позволяет ракете за 118 секунд рвануть на много километров прочь от поверхности земли.

Сотрудник предприятия проводит осмотр створки головного обтекателя, который помогает ракете преодолевать земную атмосферуФото: пресс-служба Роскосмоса

Не все детали для конечного продукта изготавливает одно предприятие - к примеру, двигатели для первой и второй ступени ракеты-носителя делают тоже в Самаре, но на другом заводе - ПАО "Кузнецов".

Перемещение элемента третьей ступени в цехе сборкиФото: пресс-служба Роскосмоса

Но конечная сборка ракеты-носителя, соединение всех трех ступеней, упаковка, погрузка и отправка проводится силами работников РКЦ "Прогресс", потом "космическую стрелу" отправляют на космодром.

Перемещение бокового блока с участка сборки на участок испытаний.Фото: пресс-служба Роскосмоса

Сейчас на предприятии запустили производство новой, двухступенчатой ракеты "Союз-5" («Союз-2.1а» и «Союз-2.1б», которые используются сейчас, состоят из трех ступеней)

- К разработке приступили весной, "Союз-5" сможет выводить на орбиту грузы весом до 17 тонн. Летные испытания назначены на 2022 год, - рассказали в "Роскосмосе".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/747165" frameborder="0"></iframe> В Самаре собирают ракету "Союз".! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU