В первый день зимы в Самарской области под лед провалились два рыбака, один из них погиб

1 Дек. 21:57 2019-12-01T21:57:43+03:00

Спасатели напоминают, что выход на ещё неокрепший лёд опасен для жизни

Изменить размер текста: A A

Едва ударил небольшой морозец, как любители зимней рыбалки повыходили на лед. Спасатели просят всех воздержаться от рискованного хобби до тех пор, пока рыбачить не станет безопаснее, но рыбаки, как известно, лучше знают, как им быть.

В итоге на озере Щучьем рядом с поселком Рубежный сегодня погиб пожилой мужчина.

- Он провалился под лед, из проруби его достали очевидцы, вызвали нас и "Скорую помощь", попытались своими силами отнести его на берег, - рассказали корреспондентам "КП-Самара" в Поисково-спасательной службе Самарской области. - Мы прибыли, когда он был уже на берегу. Прибывшие медики констатировали смерть.

Но на этом злоключения не закончились: вечером сотрудники ведомства получили сообщение о еще одном ЧП - на этот раз на Сухой Самарке напротив поселка под названием Кресты.

- Под лед провалился 64-летний мужчина, в ледяной воде он пробыл примерно полчаса, пока его не нашел егерь, - говорят спасатели.

Сначала рыбака принесли в теплую землянку, но ему становилось все хуже, поэтому при помощи спасателей на судне на воздушной подушке его эвакуировали в Новокуйбышевск. Мужчина сейчас в больнице, врачи борются за его жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU