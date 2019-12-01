Кошелек из кожи питона и брошь-змея с изумрудом: в Самаре обокрали квартиру красотки-менеджера

1 Дек. 22:38 2019-12-01T22:44:08+03:00

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Светлана (имя потерпевшей изменено. прим.автора) в свои 37 лет даст фору любой молоденькой девчонке – идеальная фигура, ухоженное лицо, со вкусом подобранная одежда и аксессуары.

Соглашаясь с известным всем утверждением, что лучшие друзья девушек – это бриллианты, Светлана не скупилась на украшениях – выбирала их долго, любила необычные формы и сочетания. Хранила в шкатулочке из красного дерева.

Недавно все ее богатство перешло в руки преступников. В полиции говорят, что внутрь квартиры они проникли через окно. Работали днем: в 7.30 хозяйка квартиры ушла на работу (она занимает должность менеджера), а когда вернулась домой, в квартире царил полный погром.

Преступники забрали наличку, ноутбук, сматфон, планшет, а также все маленькие радости хорошенькой женщины – кольца, сережки, цепочки и любимую брошь в виде змеи с изумрудом. Вместе со шкатулкой. Пропал и ее кошелек из кожи питона, внутри лежал доллары да евро.

- Ущерб оценивается в 174 тысячи рублей, - сообщил корреспондентам «КП-Самара» собственный источник в правоохранительных органах.

Уголовное дело пока не возбуждено, на след преступников пока выйти не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU