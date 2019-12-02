Хоккейная «Лада» на выезде уступила «Химику» в матче ВХЛ

СЕГОДНЯ 08:15 2019-12-02T08:16:25+03:00

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В воскресенье, 1 декабря, в Воскресенске прошел матч ВХЛ - Кубок Шелкового пути между местным «Химиком» и тольяттинской «Ладой». Команды недавно уже встречались, и победа досталась воскресенской команде. К сожалению, в этот раз команде из Автограда также не удалось одолеть противника.

Счет в матче был открыт только во втором периоде. Сначала забили подмосковные хоккеисты, а потом ответ пришел от игрока «Лады» Филиппа Толузакова. В начале третьего периода «Химик» вновь вырвался вперед. Ворота тольяттинцев поразили Кирилл Смирнов и Илья Корнеев. Вскоре после этого Дмитрий Возовик сократил отставание, но переломить ходы игры в свою пользу «Ладе» так и не удалось. В итоге матч завершился со счетом 3:2.

Как сообщает пресс-служба тольяттинского клуба, следующий матч команда проведет во вторник, 3 декабря, в Ташкенте. Там ей предстоит сразиться с «Хумо».

ИСТОЧНИК KP.RU