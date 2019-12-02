Пятое поражение подряд: самарский ЦСК ВВС всухую проиграл «Звезде»

СЕГОДНЯ 08:29 2019-12-02T08:29:01+03:00

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В воскресенье, 1 декабря, в Москве прошел матч ВХЛ — Кубок шелкового пути. Встречались местная «Звезда» и самарский ЦСК ВВС. К сожалению, «летчики» не смогли не то, что обыграть соперника, но и не забросили в его ворота ни одну шайбу. Они уступили со счетом 5:0.

- Это самое крупное наше поражение. Чтобы со «Звездой» играть на равных, надо, чтобы или день наш был, или мы все должны на качественно другой уровень выходить. Для выхода на другой уровень рецепт один – учиться, учиться, не разгибаясь. Мы должны играть агрессивнее. Агрессивности нам не хватает, - прокомментировал матч главный тренер ХК ЦСК ВВС Александр Соколов.

Как сообщает пресс-служба самарского клуба, следующий матч «летчики» проведут во вторник, 3 декабря, в Воскресенске. Там они сыграют с «Химиком».

ИСТОЧНИК KP.RU