Самарцы могут забронировать круиз на обновленных теплоходах компании «Созвездие»

СЕГОДНЯ 08:55 2019-12-02T08:56:08+03:00

Уже сейчас есть возможность запланировать комфортное путешествие в навигации 2020 года

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Подготовка к навигации-2020 идет полным ходом, теплоходы круизной компании «Созвездие» становятся все уютнее и современнее. Обновления коснутся всех теплоходов компании. На одних судах модернизируют каюты, на других — реконструируют общественные помещения.

Так, на теплоходах «Лебединое озеро» и «Лунная соната» обновили практически 100 кают и часть общественных помещений. Поменялась планировка, дизайн мебели и отделки. Каюты будут относиться к новой категории – «А2 комфорт», при этом площадь кают не изменится.

На теплоходы «Н.А. Некрасов» и «Александр Бенуа» конференц-зал на шлюпочной палубе переоборудовали в обзорный лаундж-бар. Днем в лаундж-баре будет звучать живая музыка, а по вечерам — концертные программы. Здесь же гостям предложат напитки, десерты, холодные и горячие закуски. В лаундж-баре теплохода «Н.А. Некрасов» расположится библиотека, а на теплоходе «Александр Бенуа» лаундж-бар украсит собрание художественных альбомов. Кормовое помещение на средней палубе, где раньше был бар, превратят в мастер-салон, где будут проходить занятия спортом, йогой, мастер-классы, организуют детские игровые программы. В лаундж-баре и в мастер-салоне на обоих теплоходах будет работать Wi-fi.

На теплоходах «Лебединое озеро» и «Лунная соната» обновили практически 100 кают и часть общественных помещений.

На теплоходе «Северная сказка» обновят каюты «Люкс». Там станет еще комфортнее и уютнее.

Подробнее узнать об обновлениях и забронировать круиз на 2020 год можно на сайте круизного центра «Инфофлот».

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ИСТОЧНИК KP.RU