Для борьбы с гололедом: на дороги Самары за ночь высыпали более 111 тонн реагентов

СЕГОДНЯ 08:57 2019-12-02T08:59:55+03:00

В «сражении» со снегом участвовали 108 спецмашин и 50 рабочих

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В минувшие выходные на Самару обрушился снегопад, и коммунальным службам города пришлось активизироваться и бросить силы на борьбу с осадками. Только в ночь на понедельник, 2 декабря, в областной столице трудились 50 человек и 108 спецмашин.

- При уборке снега упор был сделан и на предотвращение образования гололеда на дорогах. За ночь израсходованы 111,7 тонн бионорда и 66 тонн песчано-соляной смеси, - сообщили в пресс-службе мэрии Самары.

Коммунальщики продолжат борьбу со снегом и гололедом. По прогнозам синоптиков, небольшой снег ожидается и сегодня, 2 декабря, а вот завтра существенных осадков не предвидится. Вернется снег в среду, 4 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU