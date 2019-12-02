Тольятти могут выделить дополнительные 3 млн рублей на мониторинг качества воздуха

СЕГОДНЯ 09:26 2019-12-02T09:28:30+03:00

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В мэрии Тольятти обсудили состояние атмосферного воздуха. Напомним, что местные жители уже давно жалуются на неприятный запах и грешат на крупные предприятия. В связи с этим в городе планируют наладить качественную систему мониторинга воздуха.

- Я предложил поправки в бюджет области с тем, чтобы Тольятти выделили дополнительные 3 млн рублей на мониторинг качества воздуха. Ранее губернатор Дмитрий Азаров выделил средства из резервного фонда на покупку мобильной лаборатории, но ее нужно на что-то содержать, техника нуждается в обслуживании. Иначе она элементарно не сможет работать, - отметил депутат Самарской губернской думы Денис Волков.

По словам народного избранника, министерство лесного хозяйства и охраны окружающей среды пошло навстречу в этом вопросе. Также Денис Волков хочет добиться выделения денег на два стационарных поста мониторинга воздуха, что позволит узнать, какие вещества выбрасываются в атмосферу и кто является источником выбросов. Мэрия Автограда уже выбрала места, где лучше всего установить стационарные посты.

ИСТОЧНИК KP.RU