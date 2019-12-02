2019-12-02T09:34:27+03:00
Общество

В Самаре новый фильм с Дуэйном «Скалой» Джонсоном «Джуманджи: Новый уровень» покажут на 8 дней раньше выхода картины в прокат

4 декабря в «Мягком кинотеатре» пройдет предпоказ фильма
ВИТАЛИЙ ДЕНИСОВ
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В прокат картина выйдет 12 декабря.В прокат картина выйдет 12 декабря.
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В Самаре пройдет предпоказ фильма «Джуманджи: Новый уровень», главную роль в котором исполняет Дуэйн Джонсон. Мероприятие запланировано на 4 декабря и пройдет в «Мягко кинотеатре» (ТРК «Гудок», улица Красноармейская, 131). В прокат картина выйдет 12 декабря.

- Чтобы спасти одного из приятелей, остальным приходится вернуться в игру. К их удивлению, правила Джуманджи изменились, и все идет наперекосяк. Чтобы выжить друзьям предстоит отправиться в путешествие по самым неизведанным и таинственным уголкам игры - от засушливой пустыни до заснеженных гор, - говорится в синопсисе к фильму.

Одним из первых посмотреть «Джуманджи: Новый уровень» можно в «Мягком кинотеатре». Билеты и расписание есть на сайте.

Одним из первых посмотреть «Джуманджи: Новый уровень» можно в «Мягком кинотеатре».

Одним из первых посмотреть «Джуманджи: Новый уровень» можно в «Мягком кинотеатре».

На правах информационного партнерства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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