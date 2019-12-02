2019-12-02T09:43:49+03:00
Общество

В Самарской области приставы "заставили" компанию выплатить работникам долг по зарплате в 1 млн рублей

Организация задолжала деньги 37 сотрудникам
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: УФССП по Самарской областиФото: УФССП по Самарской области
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В Самарской области привлекли к ответственности недобросовестного работодателя. Одна из фирм региона "подзабыла", что должна платить зарплату своим сотрудникам, и в итоге накопила долг в 1,089 млн рублей.

- В отношении ООО было возбуждено 37 исполнительный производств о взыскании заработной платы. После этого приставы вынесли постановление об обращении взыскания на деньги, находящиеся на расчетных счетах компании. Также руководителя организации предупредили о грозящем ему уголовном наказании, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

Сразу после этого работодатель одумался и полностью погасил долг по зарплате перед 37 своими сотрудниками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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