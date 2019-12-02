Житель Новокуйбышевска грозился убить свою сожительницу и ее 9-летнего сына

СЕГОДНЯ 09:57 2019-12-02T09:58:34+03:00

Мужчина может отправиться за решетку на 2 года Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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В Новокуйбышевске скоро предстанет перед судом 29-летний местный житель, который грозился убить свою 35-летнюю сожительницу и ее 9-летнего сына.

- Все произошло в сентябре 2019 года. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире дома на улице Калинина, несколько раз ударил женщину, высказывая угрозы убийством ей и ребенку, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Женщине удалось выбежать на лестничную площадку. Соседи услышали ее крики и вызвали полицию. Агрессивного мужчину задержали и в дальнейшем возбудили в отношении него уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Недавно правоохранители передали дело на рассмотрение в суд. Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU