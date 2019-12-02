Житель Новокуйбышевска грозился убить свою сожительницу и ее 9-летнего сына
В Новокуйбышевске скоро предстанет перед судом 29-летний местный житель, который грозился убить свою 35-летнюю сожительницу и ее 9-летнего сына.
- Все произошло в сентябре 2019 года. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире дома на улице Калинина, несколько раз ударил женщину, высказывая угрозы убийством ей и ребенку, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
Женщине удалось выбежать на лестничную площадку. Соседи услышали ее крики и вызвали полицию. Агрессивного мужчину задержали и в дальнейшем возбудили в отношении него уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Недавно правоохранители передали дело на рассмотрение в суд. Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU