2019-12-02T09:58:34+03:00
Происшествия

Житель Новокуйбышевска грозился убить свою сожительницу и ее 9-летнего сына

Мужчина внезапно набросился на женщину, будучи под действием алкоголя
Анастасия ФИЛАТОВА
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Мужчина может отправиться за решетку на 2 годаМужчина может отправиться за решетку на 2 годаФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В Новокуйбышевске скоро предстанет перед судом 29-летний местный житель, который грозился убить свою 35-летнюю сожительницу и ее 9-летнего сына.

- Все произошло в сентябре 2019 года. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире дома на улице Калинина, несколько раз ударил женщину, высказывая угрозы убийством ей и ребенку, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Женщине удалось выбежать на лестничную площадку. Соседи услышали ее крики и вызвали полицию. Агрессивного мужчину задержали и в дальнейшем возбудили в отношении него уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Недавно правоохранители передали дело на рассмотрение в суд. Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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