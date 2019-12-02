Мэрия Самары направит более 10 млн рублей на отлов бездомных кошек и собак

СЕГОДНЯ 10:18 2019-12-02T10:18:26+03:00

Подрядчик должен будет оказывать свои услуги в течение всего 2020 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Всего подрядчику нужно будет поймать 1119 животных

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Мэрия Самары объявила еще один аукцион по поиску подрядчика для отлова и содержания бродячих животных. На эти цели из городского бюджета планируется выделить 10,077 млн рублей. Заказчиком выступает департамент городского хозяйства и экологии. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

- Подрядчику предстоит провести отлов 1100 бездомных собак, 19 кошек, а также сбор и утилизацию 120 трупов животных, - говорится в техзадании.

Победителя торгов выберут 12 декабря. Оказывать услуги по отлову бездомных животных подрядчик должен будет в течение следующего года. Срок окончания контракта — 31 декабря 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU