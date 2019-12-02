2019-12-02T10:31:33+03:00
Происшествия

В Тольятти водитель на «Шевроле» во время снегопада влетел в световую опору: пострадали два человека

Сильный удар пришелся на левую пассажирскую дверь
Анастасия ФИЛАТОВА
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Одну из пострадавших госпитализировали в больницуОдну из пострадавших госпитализировали в больницуФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В минувшее воскресенье, 1 декабря, в Тольятти на Комсомольском шоссе произошло серьезное ДТП. Примерно в 17:20 автомобиль «Шевроле» влетел в световую опору.

- За рулем иномарки находился 30-летний мужчина. Он, двигаясь в условиях снегопада, нарушил правила расположения транспортного средства на дороге и врезался в опору, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося пострадали два пассажира иномарки: 32-летняя женщина и 33-летний мужчина. Женщину госпитализировали в больницу, а второму пострадавшему назначили амбулаторное лечение. По данным полицейских, на момент ДТП автомобилист был трезв. Сейчас по факту происшествия проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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