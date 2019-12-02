В Самаре обслуживание нескольких домов передали частной скорой помощи
Самарскую городскую станцию скорой медицинской помощи освободили от обслуживания нескольких адресов. Теперь этим займется частная компания — автономная некоммерческая организация «Станция скорой медицинской помощи «Здоровая семья».
- Организация будет обслуживать следующие адреса: улица Стара-Загора, 54-92, улица Фадеева, 45-67, улица XXII Партсъезда, 191, улица Ново-Вокзальная, 122-126 и улица Стара-Загора, 27-43, - говорится в приказе министерства здравоохранения Самарской области.
Данные изменения объясняются в документе необходимостью повышения доступности и качества оказания скорой помощи. Приказ вступил в силу 1 декабря.
ИСТОЧНИК KP.RU