В Самаре обслуживание нескольких домов передали частной скорой помощи

СЕГОДНЯ 10:53 2019-12-02T10:55:23+03:00

Частники займутся лечением самарцев по решению регионального минздрава Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Речь идет о жителях Промышленного района

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Самарскую городскую станцию скорой медицинской помощи освободили от обслуживания нескольких адресов. Теперь этим займется частная компания — автономная некоммерческая организация «Станция скорой медицинской помощи «Здоровая семья».

- Организация будет обслуживать следующие адреса: улица Стара-Загора, 54-92, улица Фадеева, 45-67, улица XXII Партсъезда, 191, улица Ново-Вокзальная, 122-126 и улица Стара-Загора, 27-43, - говорится в приказе министерства здравоохранения Самарской области.

Данные изменения объясняются в документе необходимостью повышения доступности и качества оказания скорой помощи. Приказ вступил в силу 1 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU