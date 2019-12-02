2019-12-02T11:27:01+03:00
Происшествия

В Самаре семерых членов банды осудили на 39 лет за кражу нефти на 45,6 млн рублей

Мужчины воровали «черное золото» с магистрального нефтепровода в Волжском районе
Анастасия ФИЛАТОВА
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Преступники успели похитить около 2,6 тысяч тонн нефтиПреступники успели похитить около 2,6 тысяч тонн нефтиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре суд вынес приговор 7 членам банды, которые обвинялись в хищении нефти, даче взятки и в посредничестве во взяточничестве. Все вместе они получили 39 лет колонии общего и строгого режима.

- Установлено, что осенью 2016 года двое знакомых Эдуард Кривенко и Андрей Трубников создали преступную группу для хищения нефти из магистрального нефтепровода в Волжском районе, куда вовлекли Андрея Целых, Раиля Розакова и Дмитрия Одинокова, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

С ноября 2016 года по март 2017 года банда похитила из незаконной врезки более 2,6 тысяч тонн нефти на общую сумму более 45,6 млн рублей. Кроме того, выяснилось, что Кривенко и Трубников передавали через посредников — Рустама Халмамадова и Александра Шалдыбина — взятки сотрудникам ФСБ, чтобы те сообщали им о намечающихся проверках. Общая сумма незаконного вознаграждения составила 425 тысяч рублей.

Суд назначил организаторам банды по 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в 6 млн рублей; Андрею Целых — 5 лет, Раилю Розакову — 4,5 года, Дмитрию Одинокову — 2,5 года, Рустаму Халмамадову — 5 лет, Александру Шалдыбину — 6 лет с отбыванием в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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