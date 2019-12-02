Самарскому кадетскому корпусу решили присвоить статус Суворовского училища

СЕГОДНЯ 11:44 2019-12-02T11:44:30+03:00

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Самарский кадетский корпус МВД России получит статус Суворовского училища. Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев утвердил данное предложение. Об этом в твиттере сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

- Всего в МВД сейчас имеют статус Суворовских училищ шесть учебных заведений. Присвоение данного статуса даст дополнительные возможности и ресурсы для созданной по нашей с губернатором Дмитрием Азаровым инициативе «кадетке», - рассказал народный избранник.

Напомним, что Самарский кадетский корпус находится в поселке Управленческий на улице Академика Кузнецова. Сейчас там учатся уже 350 ребят. Обучение идет с 5 по 11 класс.

ИСТОЧНИК KP.RU