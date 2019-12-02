2019-12-02T12:17:50+03:00
Общество

В Самаре на Гаражной прохудилась труба с горячей водой

Коммунальная неприятность произошла в районе дома № 9 [видео]
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Александр Горин / Самара LifeФото: Александр Горин / Самара LifeФото: vk.com
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Утром в понедельник, 2 декабря, в Октябрьском районе Самары произошло коммунальное ЧП. Там на улице Гаражной около дома № 9 прорвало теплотрассу. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

- Напор кипятка был довольно мощный. Потом течь перестало, но через некоторое время опять горячая вода полилась, - поделился один из свидетелей происшествия.

В Предприятии тепловых сетей сообщили, что о данной проблеме уже знают. Информацию об этом передали в городскую диспетчерскую.

В Самаре на Гаражной прорвало теплотрассу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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