В Самаре на Гаражной прохудилась труба с горячей водой
Коммунальная неприятность произошла в районе дома № 9 [видео]
Фото: Александр Горин / Самара LifeФото: vk.com
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Утром в понедельник, 2 декабря, в Октябрьском районе Самары произошло коммунальное ЧП. Там на улице Гаражной около дома № 9 прорвало теплотрассу. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.
- Напор кипятка был довольно мощный. Потом течь перестало, но через некоторое время опять горячая вода полилась, - поделился один из свидетелей происшествия.
В Предприятии тепловых сетей сообщили, что о данной проблеме уже знают. Информацию об этом передали в городскую диспетчерскую.
В Самаре на Гаражной прорвало теплотрассу.
ИСТОЧНИК KP.RU